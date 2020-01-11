Karaman Valisi Fahri Meral'dan köy ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Fahri Meral'dan köy ziyareti - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral'dan köy ziyareti

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünü ziyaret etti.

Karaman Valisi Fahri Meral'dan köy ziyareti, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünü ziyaret etti.


Vali Meral, köy muhtarı Hanifi Kaplan'dan köyün mevcut genel durumu ve sorunları hakkında bilgi aldı.


Meral, kış şartlarının yaşandığı ilde köy yollarının açık kalmasının, eğitim-öğretimin sağlıklı ve sorunsuz şekilde sürdürülebilmesinin yanında vatandaşların, günlük yaşamlarını rahat ve güvenli bir şekilde sürdürebilmelerini önemsediklerini belirtti.

Fahri Meral, yaşanabilecek diğer olumsuzluklara karşı il özel idaresinin araç ve ekipmanlarının hazır bulundurulduğunu kaydetti.


Ziyarete İl Özel İdare Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı da katıldı.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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