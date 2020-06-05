Karaman Valisi Fahri Meral'e ziyaretler - Son Dakika

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu ve müdürlük personeli Karaman Valisi Fahri Meral'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü Hacıhaliloğlu, müdürlüğün çalışmaları hakkında Vali Meral'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Meral, çevre kirliliğinin dünyayı tehdit ettiği bir dönemde, insanlara daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama imkanının sunulması ve gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlara da önemli görevler düştüğünü söyledi.

Çevrenin geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek kuşaklara bir emanet olduğu gerçeğini hatırlatan Meral, "Gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek inancıyla insanlığı tehdit eden koronavirüs salgınının son bulması dileklerimle Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, bütün vatandaşlarımıza güzel, temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.