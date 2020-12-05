Karaman Valisi Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kuruluşunun 28'inci yılı kutlamaları kapsamında Işık'ı ziyaret eden Çalışkan ve yönetim kurulu üyeleri, pandemi süreci ve ildeki amatör sporları hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, bir süre sohbet ettiği konuklarına teşekkür ederek başarılar diledi.

Çalışkan, günün anısına Işık'a, üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım formasını hediye etti.