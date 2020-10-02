Karaman Valisi Işık'a ziyaretler - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Işık, camilerin, Müslümanların ibadet, ilim, ahlak ve toplumu birleştirici özelliğiyle insanın maneviyatını güçlendiren kutsal mekanların olduğunu aktardı.

Barış, kardeşlik, eşitlik, sevgi ve saygı duygularının pekiştiği bu mukaddes mekanlarda görevlerini yerine getiren din görevlilerinin toplumun her kesiminden vatandaşlara dini bilgiler vererek, rehberlik ettiğini dile getiren Işık, "Bu vesileyle Diyanet çalışanlarımızın ve aziz milletimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik ediyorum. Din görevlilerimize mutluluk, sağlık, huzur ve hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

Haftasıyla ilgili Vali Işık'a bilgi veren Ketenci, hafta boyunca 'Cami ve İlim' konusunun işleneceğini belirtti.

Ziyarette, İl Müftüsü Ketenci ve beraberindeki heyet tarafından Vali Işık'a tablo hediye edildi.