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Karaman Valisi Işık'a ziyaretler - Son Dakika

Karaman Valisi Işık'a ziyaretler

15.02.2022 15:12
Karaman Valisi Işık'a ziyaretler

Karaman İl Özel İdaresi Spor Kulübü basketbolcusu ve aynı zamanda Basketbol U15 milli takım oyuncusu Burak Öztoprak ve beraberindekiler, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Karaman İl Özel İdaresi Spor Kulübü basketbolcusu ve aynı zamanda Basketbol U15 milli takım oyuncusu Burak Öztoprak ve beraberindekiler, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Vali Işık, Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, milli basketbolcu Burak ve antrenörüyle bir süre sohbet ederek, milli sporcuyu tebrik etti.

Milli basketbolcu Burak Öztoprak'ın hem İl Özel İdaresi Spor Kulübü hem de milli takım forması altında kenti ve ülkeyi başarılı bir şekilde temsil edeceğine olan inancını ifade eden Işık, sporcuya ve teknik heyete başarılar diledi.

Ziyarette İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve kulüp yöneticileri de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık'a ziyaretler - Son Dakika


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