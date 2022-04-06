Karaman Valisi Işık, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Karaman Valisi Işık, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:38
Karaman Valisi Işık, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Işık, mesajında, Türk basınının temel kurumlarından AA'nın 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesindeki haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı hakkında doğru haberleri halka ve dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansı, Türk milletinin haklı mücadelesine tanıklık etmiş köklü basın kuruluşlarımızdan biridir. Kurtuluş Savaşı'mıza, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesi ve gelişmesinin her aşamasına tanıklık eden Anadolu Ajansının haber ve yayınları araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ajansın kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle, şükranla anarak her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Alpaslan Işık, Kurtuluş Savaşı, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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