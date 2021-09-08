Karaman Valisi Işık aşılama çalışmalarını yerinde takip etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Akçaşehir Kasabasında kurulan Koronavirüs (Kovid-19) aşılama noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanlığı binası önünde kurulan aşılama noktasında yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Vali Işık, aşılama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Vali Işık, yaptığı konuşmada, Kovid-19'a karşı aşıların zamanında yapılmasının önemine değinerek, salgından korunmanın ve sağlıklı bir yaşam sürebilmenin yolunun aşıların zamanında ve eksiksiz olunması ile bireysel anlamda alacak tedbirlere bağlı olduğunu ifade etti.

Karaman'ın haritada mavi renge dönüştüğünü belirten Işık, özellikle normalleşme süreci ile birlikte yaşanan vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu aktardı.

Işık, Kovid-19 salgını ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesinin temel şartının aşılama çalışmalarına halkın gereken önemi vererek, zamanında aşılarını olması ve bununla birlikte maske kullanımı, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde uyulmasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.