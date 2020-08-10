Karaman Valisi Işık düğün salonlarını denetledi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kent merkezindeki düğün salonlarını denetledi.

Vali Işık, düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirleri kontrol etti.

Düğünlerin yasa dönüşmemesi için düğün salonlarını denetlediğini aktaran Işık, "Düğün salonlarını denetliyorum, düğüne katılanlara, düğün salonu işletmecilerine ve burada görev alan emniyet görevlilerimize duyarlılıklarından teşekkür ediyorum. Bir kez daha maske, sosyal mesafe ve temizlik diyorum." diye konuştu.

Işık, oyun, halay ve dansın yasak olduğunu hatırlatarak, düğünü olan genç çiftlere mutluluklar diledi.