Karaman Valisi Işık, Ermenek'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karaman Valisi Işık, Ermenek'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

11.12.2020 16:05
Karaman Valisi Işık, Ermenek'te ziyaret ve incelemelerde bulundu, System.String[]

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ermenek ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ermenek ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirme toplantısından önce Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Işık, Kaymakam Hacı Osman Hökelekli'den ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından Kovid-19 bilgilendirme toplantısı için Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Işık, konuşmasında tüm dünyada ve ülkede olduğu gibi Ermenek'te de günlük vaka sayısının arttığını söyledi.

Bu durumun yeni değerlendirmeler yapılmasını beraberinde getirdiğini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bu salgının son zamanlarda çok artmasından dolayı bir toplantı yapalım, birlikte değerlendirelim ve ne gibi önlemler alabileceğimize yeniden bakalım istedik. Sahada sağ olsunlar kaymakamımız, emniyetimiz, jandarmamız ve belediye başkanımız pazar yerlerinde sıkı denetimlerini sürdürüyor, sizler ise köylerinizde taziyeleri ve cenazeleri mümkün olduğunca kontrol altına alıyorsunuz. Hepinize mücadelenizden dolayı teşekkür ediyorum. Havaların soğumasıyla birlikte herkes evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Maalesef ev gezmeleri ekmek pişirmeler ve benzeri işler olunca da bu salgının engellenmesi zorlaşıyor. Misafirliklere ve kalabalık ortamlara salgının önüne geçebilmemiz için ara verelim."

Toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve Ermenek Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hanife Hülya Keş tarafından Kovid-19 tedbirleri ve yayılımı hakkında yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından sona erdi.

Toplantıya Işık'ın yanı sıra Kaymakam Hökelekli, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, belde belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yapılan toplantının ardından Belediye Başkanı Zorlu'yu makamında ziyaret eden Işık, burada bir süre sohbet ettikten sonra beraberindeki heyetle yapımına devam edilen Ahmet Keleşoğlu Kent Müzesi'ni yerinde inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.

Mehmet Alpaslan, Halil Işık, Karaman, Ermenek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık, Ermenek'te ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika


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