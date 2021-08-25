Karaman Valisi Işık, "Gençler Bizim Geleceğimizdir" projesinin katılımcılarıyla buluştu - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın programı kapsamında devam eden "Gençler Bizim Geleceğimizdir" projesine katılan gençleri makamında kabul etti.

Işık, projeye katılan 15-20 yaş grubundaki 31 öğrenciyle tek tek tanışarak gelecek hedefleriyle ilgili sohbet etti.

Gençlere projeye katılımlarından dolayı teşekkür ederek hediye veren Vali Işık, projenin başarılı olmasını diledi.

Işık, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni'den projenin gidişatı hakkında bilgi aldı.