Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Hüsnü Çağlayan, Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Ateş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Işık'a vergi rozeti takarak, kabulden dolayı teşekkür eden Defterdar Çağlayan, her yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Işık, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu, tam ve zamanında ödenmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu, vergi öneminin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve vergi bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıyla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Vali Işık, Defterdar Çağlayan ve beraberindeki heyeti tebrik ederek, mükelleflerin ve vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.