Üye Girişi
Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti - Son Dakika

Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti

21.02.2022 12:22
Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Hüsnü Çağlayan, Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Ateş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 33. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında İl Defterdarı Hüsnü Çağlayan, Vergi Dairesi Müdürü Ahmet Ateş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Işık'a vergi rozeti takarak, kabulden dolayı teşekkür eden Defterdar Çağlayan, her yıl 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası nedeniyle hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Işık, vergilendirilmiş kazancın kutsal olduğunu, tam ve zamanında ödenmesinin bir vatandaşlık görevi olduğunu, vergi öneminin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve vergi bilincinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasıyla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Vali Işık, Defterdar Çağlayan ve beraberindeki heyeti tebrik ederek, mükelleflerin ve vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti Karabük'te 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı Karabük'te 33. Vergi Haftası düzenlenen törenle başladı Kırklareli'nde Vergi Haftası törenle kutlandı Kırklareli'nde Vergi Haftası törenle kutlandı

Vergi Haftası, Çağlayan, Karaman, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:25 "Ellerinde ölüm listesi var" iddiasına Kremlin'den yanıt: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:08 Ucuz kurtuldu! 220 kiloluk domuzun avcıya saldırı anları görüntülendi
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman Valisi Işık, İl Defterdarı ve Vergi Dairesi Müdürünü kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement