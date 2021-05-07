Karaman Valisi Işık, kaymakamlarla video konferans sistemi üzerinden görüştü - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen pazar yerleri genelgesi kapsamında video konferans sistemi üzerinden 5 ilçe kaymakamı ile toplantı gerçekleştirdi.

Vali Işık, valiliğin toplantı salonunda, Ayrancı Kaymakamı Evren Çakır, Başyayla Kaymakamı Muttalip Çetin, Ermenek Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık'ın canlı bağlantı yoluyla görüştü.

İl genelinde vaka sayılarının düşüşe geçtiğini, sürecin iyi yönetilmesinden dolayı kaymakamlara teşekkür eden Işık, şunları kaydetti:

"Tam kapanma süresince salgınla mücadelede elimize geçen fırsatı iyi değerlendirelim, kurulacak olan pazarların giriş ve çıkış kontrollerini sıkı tutarak, araçların pazar yerlerine uzak mesafelere park etmelerini ve pazarın geniş bir alana yayılmasını sağlayarak kalabalıklar oluşmasını engelleyelim. 65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlarımızın pazar ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Gruplarımız aracılığıyla sağlayarak bu vatandaşlarımızı mağdur etmeyelim."

Kaymakamlardan pazar yerleri genelgesi doğrultunda ilçelerinde planladıkları çalışmalar hakkında bilgi alan ve kaymakamların görüş, soru ve önerileri üzerine bir değerlendirme yaparak toplantıyı sonlandıran Vali Işık, kaymakamlara katılımlarından teşekkür etti.