Karaman Valisi Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti.

Vali Işık, Kaymakamlığı ziyaretinin ardından, pekmez kaynatan vatandaşların yanına geçerek, burada bir süre pekmezin yapılış sürecini izledi. Daha sonra fasulye hasat alanını dolaşan Vali Işık ürün hakkında üreticilerden bilgi aldı.

Son olarak elma hasadı yapan üreticileri ziyaret eden Işık, bir ara elma hasadı yapan işçilerin yanına giderek ağaçlardan elma topladı.

Karaman'ın elma yetiştiriciliğinde ülke genelinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Işık, elmanın il ve ülke ekonomisi için en önemli tarımsal ürün olduğunu söyledi.

Vali Işık'a ilçeyi ziyareti sırasında İlçe Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun eşlik etti.