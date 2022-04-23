Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na bıraktı.

Vali Işık, kendisini ziyarete gelen öğrencileri makamında misafir etti.

Ziyarette Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na devretti.

Mollaoğlu, Karaman için hayata geçirmek istediği projelerini anlattı.

Diğer öğrenci Yahya Ayan ile de bir süre sohbet eden Işık, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.