Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika
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Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

23.04.2022 14:02
Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na bıraktı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na bıraktı.

Vali Işık, kendisini ziyarete gelen öğrencileri makamında misafir etti.

Ziyarette Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisi Furkan Salih Mollaoğlu'na devretti.

Mollaoğlu, Karaman için hayata geçirmek istediği projelerini anlattı.

Diğer öğrenci Yahya Ayan ile de bir süre sohbet eden Işık, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.

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Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı Çocukların gösterisi velilerden tam not aldı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Karaman, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika


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