Karaman Valisi Işık muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığının son yayımlanan 2022/209 sayılı kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık muhtarlarla bir araya geldi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Işık, muhtarlara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İki yıldır Karaman'da görev yaptığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde buraya geldim. Sizlerin büyük katkılarıyla, büyük desteğiyle ve Allah'ın izniyle pandemiyi daha fazla yayılmadan atlatmayı başardık. Yapmış olduğunuz her türlü çalışmalardan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bu bir görev değişikliği. Bugün ben varım, yarın başka bir arkadaşım gelir. Herkes Karamanımıza ve sizlere hizmet etmek için geliyor. Onun için sizlerden ayrılmak elbette bizi üzüyor. Sizler yine benim gönlümde olacaksınız."