Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı - Son Dakika

Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı

06.12.2020 17:38
Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı, System.String[]

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Bağımsız Maden İş Sendikası temsilcisi Başaran Aksu'nun, Vali Işık hakkında 'Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği işverene ben hiç söz geçiremem. Benim yapabileceğim bir şey yok.

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Bağımsız Maden İş Sendikası temsilcisi Başaran Aksu'nun, Vali Işık hakkında 'Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği işverene ben hiç söz geçiremem. Benim yapabileceğim bir şey yok. Siz kendiniz ne yapıyorsanız yapın' ifadelerini kullandığı yönündeki iddiasına yanıt verdi. Işık, madencilerle yaptığı söz konusunu toplantıya Aksu'nun katılmadığını, o toplantıda da böyle bir konuşmanın geçmediğini belirtti.

Ermenekli madencilerin, çalıştıkları iş yerinden uzun süredir ücretlerini ve tazminatlarını alamamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Madencilere destek olan sendikalardan Bağımsız Maden İş Sendikası temsilcisi Başaran Aksu, bir televizyon kanalına katıldığı canlı yayında, madencilerin sorunlarıyla ilgili Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ile görüşme yaptıklarını belirtti. Aksu, görüşmede Vali Işık'ın, "Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği işverene ben hiç söz geçiremem. Benim yapabileceğim bir şey yok. Siz kendiniz ne yapıyorsanız yapın" dediğini öne sürdü.

VALİ IŞIK, TWİTTER HESABINDAN MESAJ YAYINLADI Karaman Valisi Işık da ise Twitter hesabından yayınladığı mesajda, Aksu'nun bu açıklamalarına tepki gösterdi. Aksu'nun madencilerle görüştüğü toplantıya katılmadığını belirten Vali Işık, yayınladığı mesajında, " 4 Aralık Cuma günü Olay TV saat 13.00 haberlerine bağlanan Bağımsız Maden İş Sendikası eğitim uzmanı olan şahıs, aynı gün benimle 2 sendika ve 2 işçi temsilcisinin katıldığı toplantıda kendisinin de bulunduğunu, bu toplantıda İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun söz geçiremediği işverene Vali olarak kudretimin yetmediğini söylediğim şeklinde gerçek dışı ifadeler kullanmıştır. Kendisi toplantıda bulunmadığı gibi toplantıda bu anlama çekilecek bir konuşmam dahi olmamıştır. Bu ifadelerle gündemde kalmaya çalışma gayretinden başka bir şey değildir. Denize düşen yılana, devletin emeğin yanında yer almasından rahatsız olan, devletle işçiyi karşı karşıya getirmekten başka çözüm üretemeyen sözde sendikacı ise yalana sarılır" ifadelerini kullandı.TOPLANTIYA KATILMADIĞI GÖRÜLDÜ Karaman Valiliği'nin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Vali Mehmet Alpaslan Işık ile görüşmeye gelen kişilerin sendika temsilcilerinden Tahir Çetin, Kamil Kartal ve işçi temsilcilerinden Barış Karagöz ve İbrahim Yılmaz olduğu görüldü. Görüntülerde Başaran Aksu'nun olmadığı belirtildi.

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Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı
Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı
Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı
Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı
Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı

Süleyman Soylu, Halil Işık, Karaman, Aksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık: O sendikacı toplantıya katılmadı - Son Dakika


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