Karaman Valisi Işık okulları ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Valisi Işık okulları ziyaret etti

öğretim yılının başlaması nedeniyle Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Vali Ali Akan İlkokulunda düzenlenen açılış programına katıldı.

Karaman Valisi Işık okulları ziyaret etti, System.String[]

öğretim yılının başlaması nedeniyle Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Vali Ali Akan İlkokulunda düzenlenen açılış programına katıldı.

Okul bahçesinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Vali Işık, okul bahçesindeki öğrenci ve öğrenci velileriyle bir süre sohbet ederek bu yıl okula başlayan anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi, minik öğrencilere başarılarla dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.

Vali Işık, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle biraya geldi. Fiziki mesafe ve maske kuralına göre sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet eden Işık, tavsiyelerde bulunduğu minik öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra okul öğretmenleri ve yöneticileriyle bir araya gelen Işık, okul içerisinde ve çevresinde koronavirüs salgınına karşı alınacak önlem ve tedbirler konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Vali Ali Akan İlkokulundaki programının ardından Vali Işık, Larende Mahallesindeki Hoca Ahmet Yesevi İlkokulunu ziyaret etti. Okul ziyaretleri sırasında öğrenci velileriyle de bir süre sohbet eden Işık ailelerden çocuklarını emin ve güvenli bir şekilde okula göndermelerini istedi.

Valilik olarak koronavirüs tehdidine karşı gereken her türlü önlemleri aldıklarını belirten Vali Işık, eğitim-öğretim yılının sağlıklı ve güvenli bir şekilde devamı için ailelerin de çocukların maske kullanımı ve temizlik kurallarına uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Mehmet Alpaslan, Halil Işık, Karaman, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Işık okulları ziyaret etti - Son Dakika

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