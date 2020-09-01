Karaman Valisi Işık, pazar esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafıyla bir araya geldi.

Işık, Valilik Toplantı Salonundaki toplantıda, tüm Türkiye'de Koronavirüs vakalarında büyük bir artış olduğunu bu artışın ilde de azımsanmayacak kadar büyük oranlara ulaştığını belirtti.

Vatandaşların toplu bulundukları yerlerin başında düğün salonları, kafeler ve pazar yerleri olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine biz ilk tedbir olarak Türkiye genelinde düğün salonlarında yapılan uygulamanın bir benzerini ilimizde gerçekleştirdik. Onun dışında kafelerde oturma düzenlerini açık ve kapalı alan farklılığı oluşturarak işletmenin alanının yarısı kadar kişi alabilecekleri yönünde ve diğer yerlerde ise dörtte birini alacak şeklinde benzer düzenlemeler gerçekleştirdik."

Pazar yerlerinde yapılan düzenlemelerin zamanla biraz rehavetle biraz da salgının hızının düşmesi üzerine vazgeçildiğini ve gevşetildiğini aktaran Işık, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, artık bu şekilde devam ettirmemiz mümkün değil. Onun için pazarcılar ve belediyeden yetkili arkadaşlarımızla birlikte pazar yerleriyle ilgili belirlediğimiz alanlar oldu. Bu belirlediğimiz alanlarda pazar yerlerimizi kalıcı, düzenli ve tertemiz bir şekilde yerleştirme gibi bir düşüncemiz oluştu" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcıları Eyüp Hüsamettin Aslan ve Mahmut Güventürk katıldı.