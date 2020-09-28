Karaman Valisi Işık, radar ve HES kodu uygulamasını denetledi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, trafik kontrol noktalarında yapılan radar ve HES kodu uygulamasına yönelik denetimleri yerinde inceledi.

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından Karaman- Konya ve Karaman- Mut kara yolu üzerinde yürütülen radar uygulaması ve HES kodu uygulaması denetimlerini yerinde inceleyen Işık, uygulamalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Denetimler sırasında yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Işık, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için özellikle maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Işık vatandaşlara, 21 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen HES kodu uygulamasının telefonlara indirilmesi ve kullanılmasını istedi.