Karaman Valisi Işık, sağlık çalışanlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve salgınının önlenmesindeki gayretleri ve yürüttükleri özverili çalışmalarından, sağlık personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Valilik makamında İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ile sağlık personelinin katıldığı programda Vali Işık, yaşanan salgın sürecinde aileleri, sevdikleri ve kendi hayatlarından fedakarlık ederek canlarını ortaya koyan ve hastalarının sıhhatlerine kavuşabilmesi için var güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.

Salgının yayılımının önlenmesi ve izole edilebilmesi adına evleri ve sevdiklerinden uzak kalmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarının halkımız tarafından çok iyi bilindiğini ifade eden Vali Işık, şunları kaydetti:

"Kendilerinden önce hastalarının hayatını düşünen, yaşanan salgın sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için kendi canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan ve mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak onurlu bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, bu zorlu süreçte kendilerine başarılar diliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Salgınla mücadelenin kazanılması ve bertaraf edilmesinin en önemli şartı birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesine bağlı. Halkımızın desteği ve yürütülen etkin ve kararlı mücadele sayesinde inşallah kazanan biz olacağız. Bu sürecinin bir an önce sona ermesini diliyorum."

Programın devamında sağlık çalışanlarına Vali Işık tarafından başarı belgeleri verildi.