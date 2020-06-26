Karaman Valisi Işık, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve eşi Munise Işık, şehit özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın ailesini ziyaret etti.

Aileden şehit Dündar hakkında bilgiler alan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği aileye, sabır dileyerek aziz vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür eden Dündar ailesi de, kente yeni atanan Vali Işık'a "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ziyarete Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Servet Türegün'de eşlik etti.

Şehit özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar, 2017'de Hakkari ili Oğul köyü civarında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşmüştü.