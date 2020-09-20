Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi - Son Dakika

Karaman Valisi Işık, semt pazarını denetledi
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.
Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Semt Pazarı'nı ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirleri yerinde denetledi.
Cedit Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlarla ve pazar esnafı ile sohbet eden Işık, Karaman'da son dönemde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekti.
Işık, bireysel ve toplumsal olarak alınacak önlemlerle birlikte Kovid-19 salgınının önüne geçilebileceğini dile getirerek, Pazar esnafı ve vatandaşlardan özellikle maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizlik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.
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