Karaman Valisi Işık'tan gece denetimi - Son Dakika

Karaman Valisi Işık'tan gece denetimi

Karaman Valisi Işık'tan gece denetimi Vali Mehmet Alpaslan Işık, valilik tarafından iş yerlerine yönelik başlatılan dezenfekte çalışmalarına katılarak denetim yaptı Sokakta dondurma yemenin, sigara içmenin ve çekirdek çitlemenin yasaklandığı Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık valilik...

Karaman Valisi Işık'tan gece denetimi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, valilik tarafından iş yerlerine yönelik başlatılan dezenfekte çalışmalarına katılarak denetim yaptı

KARAMAN - Sokakta dondurma yemenin, sigara içmenin ve çekirdek çitlemenin yasaklandığı Karaman'da, Vali Mehmet Alpaslan Işık valilik tarafından iş yerlerine yönelik başlatılan dezenfekte çalışmalarına katılarak denetimler yaptı. Işık, denetimler esnasında cadde üzerinde sigara için bir kişiye cezai işlem uygulanması talimatını verirken, esnafları da kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Işık'a denetimler sırasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu'da eşlik etti. Kentin en işlek caddeleri olan İsmet Paşa Caddesi ve 1. İstasyon Caddelerindeki iş yerleri görevliler tarafından tek tek dezenfekte edildi.

"Bugünden itibaren seferberlik ilan ediyoruz"

Vali Mehmet Alpaslan Işık, son zamanlarda Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da vaka sayısındaki artış nedeniyle valilik olarak bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda valilik tarafından temin edilen dezenfektanlarla umumi açık yerleri ilaçlama yaptıklarını dile getiren Işık, "Buna aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah koronavirüsü kısa bir sürede Karaman'dan istediğimiz seviyeye düşürerek yok edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar düğün salonlarında yapılan denetimlerde hep uyarıcı şekilde davranıldığını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Tam olarak uyduklarını söylemek mümkün değil. Ancak bundan sonra cezai yaptırımlara da artık taviz vermeden başlayacağız. En kısa sürede onlara da bir çeki düzen vermeyi amaçlıyoruz. Yarından itibaren de bir dizi tedbirlerde alacağız. Düğünlerle ilgili olarak nikah tipine dönüş belki olabilir. Çünkü korona virüs toplu yerlerde bulaşıyor. Özellikle düğünler ve kafelerde sıkı önlemler almazsak biz bunun önüne geçemeyiz."

Vali Işık denetimler esnasında İsmet Paşa Caddesinde sigara içme yasağı olmasına rağmen sigara içen bir kişiye cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

Vali Işık, denetim yaptığı kafelerde de masalara konan dezenfekte kutularının dolu olup olmadıklarını kontrol ederek oturanları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Karaman Valisi Işık'tan gece denetimi

Halil Işık, Karaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 01:11

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karaman Valisi Işık'tan gece denetimi - Son Dakika
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