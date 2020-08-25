Karaman Valisi Işık'tan gece yarısı koronavirüs denetimi - Son Dakika

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, dün gece, valilik tarafından görevlendirilen ve toplu bulunulan alanların dezenfeksiyonunu yapan ekipleri denetledi. Kentte adeta seferberlik ilan ettiklerini dile getiren Vali Işık, "Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Karaman'da da artan vaka sayılarının ardından, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın talimatıyla valiliğe bağlı birimler, halka açık olan tüm alanlarda ücretsiz dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Dezenfeksiyon işlemlerini yerinde denetleyen Vali Işık, işletmecileri uyararak konunun ciddiyetini bir kez daha vurguladı.

'CEZAİ YAPTIRIMLARA DA BAŞLAYACAĞIZ'Karaman'da bugünden itibaren tam bir seferberlik ilan edildiğini ifade eden Vali Işık, şunları söyledi: " Karaman Valiliği 'miz tarafından temin edilen dezenfektanlar ile valiliğimize bağlı birimlerimiz ve ekipmanlarımızla tüm umuma açık alanları dezenfekte edeceğiz. Bu çalışmalarımıza bundan sonra aralıksız olarak devam edeceğiz. İnşallah koronavirüsü kısa bir sürede istediğimiz seviyeye getirerek, yok edeceğiz. Karaman'da özellikle düğünlerde yapmış olduğumuz denetimlerde şimdiye kadar hep uyarıcı olduk. Bu merasimlerde tam olarak kurallara uyulduğunu söylemek mümkün değil ancak bundan sonra taviz vermeden cezai yaptırımlara da başlayacağız. Yarından itibaren bir dizi tedbir alacağız. Belki düğünlerle ilgili olarak düğünlerin nikah tipine dönüşü söz konusu olabilir. Koronavirüs toplu yerlerde yayılıyor. Özellikle düğünler, kafeler ve restoranlar buralarda sıkı tedbirler almazsak biz bunun önüne geçemeyeceğiz."

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