Karaman Valisi Işık'tan Kazımkarabekir ilçesine ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Işık ilk olarak Kaymakam Yasin Şahin'i makamında ziyaret ederek, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kazımkarabekir Belediyesini ziyaret eden Işık'a, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret sonunda Boyacıoğlu Vali Işık'a, Şark Fatihi Kazım Karabekir Paşa'nın fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti.