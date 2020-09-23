Karaman Valisi Işık'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 2016 yılında Şırnak ili İdil ilçesinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi Tuba Yılmaz ile sohbet eden Vali Işık, ülkesi ve milletinin huzur ve güvenliği için bu kutlu yolda can veren şehitlerin milletin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından Işık, 2020-2021 yılı eğitim - öğretim yılının başlaması nedeniyle şehidin çocukları Hatice Kübra ve Tuana Yılmaz'a bisiklet hediye ederek, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyarete İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün katıldı.