Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ü kabul etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Ömer Süt ile makamında bir araya geldi.

Vali Işık, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Süt ise AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Süt, Vali Işık'a, AA tarafından hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü ile AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bastırılan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Süt daha sonra Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ı ziyaret etti.