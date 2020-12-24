Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Işık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Işık, yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami " İran'da Çocuk Koronavirüs Hastaları", haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de Yeğene Veda", spor kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Işık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerine teşekkür etti.

Doğru, tarafsız ve hızlı habercilikte deneyim kazanmış olan AA tarafından çekilen fotoğrafların nitelikli olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları seçmekte zorlandım, çekenlerin ellerine sağlık. AA'nın Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece, var olmasını diliyorum. Gerçekten de var olması gereken bir kurum. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilikte üstüne bir kurum olduğunu da düşünmüyorum. AA'nın aynı zamanda diğer ajansların da kendilerini geliştirmesinde büyük katkısı olduğuna inanıyorum."