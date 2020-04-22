Karaman Valisi Meral'den 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Meral, 100 yıl önce en zorlu günlerini kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde aşan milletin, bu gücünü günden güne daha da artırarak, ülkeyi daha güzel bir geleceğe taşıdığını belirtti.

Her yıl coşku ve heyecanla okullarda ve sınıflarda kutlanan 23 Nisan'ın, sevinç ve coşkusundan hiç eksiltmeden bu yıl evlerde kutlanacağını ifade eden ve çocuklara seslenen Meral, şunları kaydetti:

"Ellerinizde yine bayraklar, dilinizde bayram şarkıları ve şiirler olsun. Sizin sesinize destek olarak 23 Nisan akşamı bütün vatandaşlarımızla evlerden İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyacağız. Millet iradesini üstün tutan, melun girişimlere geçit vermeyen milletimizin bu karakter özelliği, zor zamanlarda birliktelik ruhuyla ortaya koyduğu tavrıyla tarihsel bir önem taşıyor. Bağımsızlık aşkıyla mücadele ettiği yıllardan bugüne taşıdığı dayanışma bilinci, biz bize yetecek asil bir gücü bağrında büyütüyor. Yüzyıllarca yaşayacak bir devletin en büyük teminatı, milletinden aldığı gücün göstergesi Meclisimizin açılışının bayram olarak size armağan edilmesindeki sebebi iyi kavrayınız. Buradan alacağınız ilham ve güçle daha güzel ve mutlu günlere kavuşacağız. Sağlık ve mutlulukla ülkemizin bütün çocuklarına nice 100 yıllara ulaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları diliyorum."