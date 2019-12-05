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Karaman Valisi Meral'den köy ziyaretleri

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Ayrancı ilçesine bağlı Melikli ve Kavaközü köylerine ziyarette bulundu.

Karaman Valisi Meral'den köy ziyaretleri, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, Ayrancı ilçesine bağlı Melikli ve Kavaközü köylerine ziyarette bulundu.


İlk olarak Melikli köyünü ziyaret eden Meral, burada köy muhtarı Hasan Vural'dan köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.


Köyde bir araya geldiği vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Meral, İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımları yerinde inceledi.


Kazaközü köyüne de ziyarette bulunan Meral, köy kahvehanesinde, il ve ilçelere bağlı köylerdeki alt yapı sorunlarının tamamlanması ve köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve daha iyi noktalara getirilebilmesi için il özel idaresince çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.


Ziyaretlere Ayrancı Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır ile İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar da katıldı.

Ayrancı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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