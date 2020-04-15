Karaman Valisi Meral'den kurumlara teşekkür mesajı - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral, koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kente getirilen vatandaşların karantina sürecinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Meral, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşlarının büyük bir gayret ve sabırla çalıştığını vurguladı.



Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını ile birlikte KKTC'den 14 günlük karantina süreci için kente gelen 473 kişiyi en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Meral, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın bu süreyi en şekilde geçirmeleri adına ellerinden gelen bütün gayreti gösteren Vali Yardımcıları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Kızılay Şubemize, nakil sürecinde destek sağlayan Karaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına ve hizmet veren bütün kurumlarımıza ve görevlilerine çalışmalarından, olayları ve süreci dikkatle takip ederek kamuoyunun aydınlatılmasını sağlayan basın mensuplarımıza, değerli halkımıza ise misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum."