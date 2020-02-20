Karaman Valisi Meral'den ziyaretler - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı Ekinözü köyünü ile Akçaşehir beldesini ziyaret etti.



Ekinözü köyünü ziyaretinde köy konağında vatandaşlarla bir araya gelen Meral taleplerini dinledi.

Meral, köy muhtarı Asım Arpınar'dan köyün genel durumu ve mevcut sorunları hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Akçaşehir beldesini ziyaret eden Meral, burada da Belediye Başkanı Hikmet Yirşen'den beldenin sorunları hakkında bilgi alarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.



Ziyaretlere AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan ve daire müdürleri de katıldı.