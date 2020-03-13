Karaman Valisi Meral'e sporculardan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Meral'e sporculardan ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Meral'e sporculardan ziyaret

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Anadolu Lisesinin başarılı Kız Badminton takımını makamında kabul etti.

Karaman Valisi Meral'e sporculardan ziyaret, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Anadolu Lisesinin başarılı Kız Badminton takımını makamında kabul etti.


Ziyarette, 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Düzce ilinde yapılan Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonasında mücadele eden ve Türkiye dördüncüsü olan takımla ilgili Okul Müdürü Memiş Arıcılık, Meral'e bilgiler verdi.


Meral, yaptığı konuşmada, Karaman'ı başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek, ulusal bir müsabakada şehrin başarıyla temsil edilmesinin gurur verici olduğunu aktardı.


Sporcuları tebrik eden Meral, "Bu başarılarınız, diğer arkadaşlarınıza örnek olacak ve kendi hayatınızda da daha büyük hedeflere yönelmenizi sağlayacaktır. Bu başarıda emeği geçen idareci ve öğretmen arkadaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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