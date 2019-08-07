Son Dakika Haberleri: Karaman Valisi Meral'e ziyaretler
Son Dakika Güncel Haber

Karaman Valisi Meral'e ziyaretler

2 saat önce

Karaman Belediyespor Kulübü yönetimi, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Karaman Valisi Meral'e ziyaretler, System.String[]
Karaman Belediyespor Kulübü yönetimi, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Vali Meral, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Karaman'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra sportif anlamda elde edeceği sonuçların ilin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Meral, takımın bir üst lige çıkma yolunda vereceği mücadelede başarılar diledi.

Meral, lig mücadelesinin sporcu ruhuna yakışır, centilmenlik ve sportmenlik içerisinde geçecek bir yarış olması dileklerinde bulundu.

Karaman Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Uysal, Bölgesel Amatör Liginde (BAL) Karaman'ı temsil eden ve üçüncü lige çıkma mücadelesi verecek olan takım hakkında Meral'e bilgi verdi.
Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının annesi: İntihar değil, cinayet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 16:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Valisi Meral'e ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]