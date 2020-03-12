Karaman Valisi Meral'e ziyaretler - Son Dakika
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Karaman Valisi Meral'e ziyaretler

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşilay Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Karaman Valisi Meral'e ziyaretler, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, Yeşilay Derneği Karaman Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Ziyarette Meral, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Yeşilay Karaman Şubesi başkanlığına seçilen İhsan Duru ve yeni yönetimi tebrik etti.


Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutarak onları sportif ve sosyal etkinliklere yönelmesinde derneğin yürüteceği çalışmaların öncülük teşkil edeceğini belirten Meral, Duru ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Duru ise toplumsal sorumluluk anlayışı içerisinde hareket ederek vatandaşları ve özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak daha sağlıklı ve dinamik bir toplumun oluşması için çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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