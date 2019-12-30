Karaman Valisi Meral'in yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Meral'in yeni yıl mesajı - Son Dakika

Karaman Valisi Meral'in yeni yıl mesajı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Meral'in yeni yıl mesajı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.


Meral mesajında, umutları ve heyecanları canlı tutarak hep birlikte yeni bir yıla girdiklerini belirtti.


Bir önceki yılın muhasebesini yaparken, yeni yılın en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanı, enerjiyi ve potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek durumunda olunması gerektiğini ifade eden Merak, şunları kaydetti:


"Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp, başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, Karaman'ı daha üst noktalara çıkarmaya büyük bir şevk ve azimle devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılının, barışın, sevgi, saygı ve hoşgörünün tüm dünyada hakim olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının ivme kazandığı, ümitlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle, Karamanlı hemşehrilerimin yeni yılını kutlar; ilimize ve ülkemize, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim."

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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