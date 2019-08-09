Karaman Valisi Meral'in ziyaretleri
1 saat önce
Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Behçet İşlek'i makamında ziyaret etti.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:50 Kaynak: AA
Valisi Fahri Meral, Cumhuriyet Başsavcılığı
görevine atanan Behçet İşlek'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Vali Meral, Cumhuriyet Başsavcılığına atanan İşlek'i tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Vali Meral, Başsavcı İşlek'e yeni görevinde başarılar diledi.
İşlek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Meral'e teşekkür etti.
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