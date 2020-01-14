Karaman Valisi Meral muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Meral muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Karaman Valisi Meral muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Karaman Valiliğinin muhtarlar toplantısı merkeze bağlı 15 köy muhtarı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımlarıyla Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Meral muhtarlarla buluştu, System.String[]

Karaman Valiliğinin muhtarlar toplantısı merkeze bağlı 15 köy muhtarı ve ilgili kurum müdürlerinin katılımlarıyla Vali Fahri Meral başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 2020 yılının ilk muhtarlar toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Meral, köylerin mevcut durumu ve sorunlarının değerlendirileceği toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıda, köylerin mevcut sorunlarının çözümü noktasında birlikte hareket etmenin ve çalışmanın önemine değinen Vali Meral, konuşmasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kamu hizmetlerinde herhangi bir sorunun yaşanması durumunda konunun bildirilmesi konusunda muhtarlara uyarıda bulundu.

Barutkavuran, Beydili, Burunoba, Çoğlu, Dinek, Eğilmez, Ekinözü, Göztepe, Hamidiye, Kameni, Karacaören, Kılbasan, Kızık, Salur, Sazlıkaya köyü muhtarlarının katıldığı toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, yaşadıkları köylerinin mevcut genel durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, yol, ulaşım, içme suyu ve benzeri köy halkının sıkıntı yaşadığı konuların çözümüne ilişkin Vali Fahri Meral'den destek istedi.

Muhtarların isteklerini dinleyen Vali Meral, köylerdeki mevcut sorunların giderilmesi için gereken çalışmaların yapılması için ilgili kurum müdürlerine çeşitli talimatlar verdi.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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