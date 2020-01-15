Karaman Valisi Meral muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Meral muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika

Karaman Valisi Meral muhtarlarla toplantı yaptı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karaman Valisi Meral muhtarlarla toplantı yaptı, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Meral, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların köyleriyle ilgili yapacağı çalışmalarda her türlü desteğin verileceğini belirtti.


Köylerdeki mevcut sorun ve sıkıntıların giderilmesi için gereken çalışmaların yapılması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimat veren Meral, köylerin mevcut sorunlarının çözümü noktasında birlikte hareket etmenin ve çalışmanın önemine değindi.


Meral, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hizmetlerde herhangi bir sorunun yaşanması durumunda konunun bildirilmesi konusunda muhtarlara uyarılarda bulundu.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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