Karaman Valisi Meral spor salonunda incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Fahri Meral, inşaatı tamamlanan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.



İncelemede Meral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Meral, yaptığı konuşmada, ilde devam eden bir çok spor yatırımının olduğunu belirtti.



Sümer Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve geçici kabul aşamasında olan Merkez Çok Amaçlı Spor Salonunda bu yatırımlar arasında olan önemli spor tesislerinden birisi olduğunu ifade eden Vali Meral,"Merkez çok amaçlı spor salonu tamamen aktif hale geldiği zaman ise ilimiz modern ve yetenekli sporcuların yetiştirilmesinde daha kaliteli bir spor tesisine kavuşmuş olacak. Bu önemli atılımlar sayesinde ilimiz spor alanında daha da üst seviyelere gelecek ve spor şehri olma yönünde büyük bir mesafe kat edecek." dedi.