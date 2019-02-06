Son Dakika Haberleri: Karaman Valisi Meral, Trafik Uygulaması Yaptı

Karaman Valisi Meral, Trafik Uygulaması Yaptı

1 saat önce

Karaman'da, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Karaman Valisi Meral, Trafik Uygulaması Yaptı, System.String[]
Karaman'da, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar uyarıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, İsmet Paşa Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, gazetecilere kentte 28 yaya geçidinde bu uygulamanın yapıldığını söyledi.


Yaya ve yaya geçitlerine vatandaşların önem vermesi gerektiğini ifade eden Meral, şöyle konuştu:


"Arzu ettiğimiz vatandaşlarımıza ceza kesmek değil. Ama özellikle can güvenliği açısından mutlaka yaya üstünlüğünün kabul edilmesi ve yaya geçitlerinin, öğrenci geçitlerinin güvenli noktalar olduğunu vatandaşlarımız tarafından kabulünü arzu ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız yıl boyu devam edecek. Bu uygulamanın hayırlı ve kazasız yıllar olmasını diliyorum. Güvenli geçiş noktalarımızın hassasiyetle gerek sürücülerimiz açısından gerekse vatandaşlarımız açısından hassasiyetle uygulanmasını talep ediyorum."


Daha sonra Vali Meral, yaya geçidinden geçerek, sürücülere uygulama hakkında broşür dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Karaman, Güncel
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