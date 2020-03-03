Karaman Valisi Meral ve Başkan Kalaycı'dan, itfaiyeye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Meral ve Başkan Kalaycı'dan, itfaiyeye ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Meral ve Başkan Kalaycı'dan, itfaiyeye ziyaret

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Meral ve Başkan Kalaycı'dan, itfaiyeye ziyaret, System.String[]

Karaman Valisi Fahri Meral ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Ziyarette Vali Meral ve Başkan Kalaycı, İtfaiye Müdürlüğünün çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kalaycı, yaptığı konuşmada, 2019 yılında 168 yangına ve 28 trafik kazasına müdahale edildiğini, 56 personel ve 14 araç ile 7 gün 24 saat Karaman halkının hizmetinde olduklarını belirtti.


Meral ve Kalaycı, olası bir yangında ekiplerin ne kadar sürede hazırlanıp yola çıktığını, yapılan tatbikatla izledi.

Alarm ziline basan Vali Meral, itfaiye personelinin yangın yerine anında nasıl organize olarak harekete geçtiğini takip etti.

Lütfü Savaş, İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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