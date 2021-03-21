Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz - Son Dakika

Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz

21.03.2021 22:21

Karaman Valisi: Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruzKARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki vaka sayısının artmasının ardından 1200 kamu personeliyle ev ev gezip, mutant virüse karşı aileleri uyardı.

Karaman Valisi: Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki vaka sayısının artmasının ardından 1200 kamu personeliyle ev ev gezip, mutant virüse karşı aileleri uyardı. Vali Işık, kentte ilk günden bu yana bütün tedbirlerin alındığını, fakat son çare olarak ev ev gezip mutant virüse karşı farkındalık oluşturmak için sahaya indiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride bulunan Karaman'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu kentte, Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve 1200 kamu görevlisi ev ev gezerek, mutant virüse karşı uyarıda bulunup bilgilendirdi. Ziyaret edilen her eve maske ve bilgilendirici broşür bırakıldı.

VALİ: SON ÇARE OLARAK EV EV DOLAŞIYORUZ

Vali Mehmet Alpaslan Işık, maske ve broşürün yanı sıra gördüğü çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Karaman'da ilk günden bu yana sıkı tedbirlerin alındıklarını belirten Vali Işık, şunları söyledi:

"Karaman'da pandemi başladığından beri elimizden geldiğince her türlü tedbiri önceden almaya çalıştık. HES kontrolleri olsun, gerekse diğer denetimler olsun, ilimizde hep öncelikli olarak yapıldı, yapılmayan denetim kalmadı. Fakat bizler son çare olarak bizler şunu düşündük; dedik ki artık ev ev dolaşalım, bu farkındalığı yaratmaya çalışalım. Bugün Sağlık Müdürümüz ve diğer daire amirleri arkadaşlarımızla birlikte ev ev dolaşıyoruz. Bu konuda şu an da 1200 kamu görevlisi arkadaşımız sahada. Bizim bugün ulaşmayı planladığımız 20 bin ev; ama kısa süre içindeki hedefimiz tüm Karaman'ı tek tek dolaşıp bu farkındalığı yaratmak. Gittiğimiz evlere hem maske veriyoruz hem de son mutant virüs denen virüsün ne kadar hızlı yayıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Karaman'daki virüs artışı tabii ki Türkiye genelindeki artıştan kaynaklanıyor. İlimizi diğer illerden soyutlamamız mümkün değil. Bu sosyal hareketlilik olduğu müddetçe her il bir birinden etkilenecek. Biz bunu en aza indirmek için ilimizi korumak için gereken her türlü tedbiri zamanında düşünüyoruz önceden tedbir alarak bunu önlemek için elimizden geleni yapıyoruz."

Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz
Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz
Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz
Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Son çare olarak kapı kapı dolaşıyoruz - Son Dakika


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