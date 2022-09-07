Karaman Valisi Akkoyun, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Karaman Valisi Akkoyun, okul müdürleriyle bir araya geldi

07.09.2022 10:52
Karaman Valisi Akkoyun, okul müdürleriyle bir araya geldi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla okul müdürleriyle görüştü.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla okul müdürleriyle görüştü.

Akkoyun, Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, bir okulda başarının okul müdürü, idari kadro ve öğretmenlerin inanmasına bağlı olduğunu belirtti.

Okul müdürü, idari kadro ve öğretmenlerinin başarılı olacaklarına inanırlarsa öğrencilerin muhakkak başarılı olacağını anlatan Akkoyun, şunları kaydetti

"2022-2023 eğitim öğretim yılı için sizlerden özel gayret bekliyorum. Eğitimle ilgili her türlü desteği vermeye, eğitim için her türlü imkanı seferber etmeye hazırız. Yeter ki gayret edelim, yeter ki başarıyı yükseltmek adına mücadele edelim. Hamdolsun Devletimizin imkanları çok geniştir. Siz eğitim kahramanları öğretmenlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Hep birlikte gayret edelim Karaman'ı çok iyi yerlere getirelim. Bizim öğrencilerimiz zeki, bizim öğretmenlerimiz gayretlidir. Bu düşüncelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, başarı dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmemizi temenni ediyorum."

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, şube müdürleri ile okul idarecileri katıldı.

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Akkoyun, okul müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

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