Karaman'da kadına yönelik şiddet konuşuldu - Son Dakika
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Karaman'da kadına yönelik şiddet konuşuldu

04.08.2022 11:16
Karaman'da kadına yönelik şiddet konuşuldu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Vali Akkoyun, TKDK Karaman İl Koordinatörlüğü Toplantısı'nda KADES uygulamasının önemine değindi.

Kadına yönelik şiddetin üzücü bir biçimde gündemden düşmediğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Şiddet başlı başına bir sıkıntı ve artık toplumumuzda şiddet kavramını kaldırmamız gerekiyor. Özellikle kadına yönelik şiddetin toplumumuzda isminin dahi anılmaması gerekiyor. Bu anlamda şu an burada kurulda bulunan her bir üyeye çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü her birimiz belli bir kurumu temsil ediyoruz, her birimiz bu toplumda yaşıyoruz."

Hep birlikte yapılan çalışmalar sonucunda şiddetin yok edileceğine inandığını belirten Akkoyun, "Kadına yönelik şiddetle mücadele, hemen hemen her toplantıda gündeme getirdiğimiz bir konu. Kurum çalışanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza şiddet ile ilgili hassasiyet göstermeleri konusunda talimatlarda bulunuyoruz." dedi.

Toplantıya, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da kadına yönelik şiddet konuşuldu - Son Dakika

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