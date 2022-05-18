KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
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KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI

18.05.2022 16:25

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile Karaman'a atanan Tuncay Akkoyun, bugün görevine başladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile Karaman'a atanan Tuncay Akkoyun, bugün görevine başladı.

Kente gelen Vali Tuncay Akkoyun, valilik önünde, polis tören mangasını selamladı ve kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı. Törenin ardından kentte ilk kez basın mensuplarının karşısına geçen Vali Akkoyun, "İnşallah hayırlı vazifelere vesile oluruz. Burada bizlerin dikkat edeceği konu şu; hep birlikte kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı ve etkin sunulması için el birliğiyle güç birliğiyle gayret edeceğiz. Bu gayreti gerçekleştirirken kamu kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tabi ki vatandaşlarımızın iş birliği ve koordinesi çok önemli. İnşallah devletin güler yüzü, şefkati olacağız. Rabb'im mahcup eylemesin, gücümüzü artırsın" dedi. (DHA)

KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI
KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI
KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI
KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI
KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI
KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI

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Karaman Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı Karaman Valisi Tuncay Akkoyun görevine başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARAMAN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN, GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika


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