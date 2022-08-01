Vali Akkoyun Karaman FK'nin 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika
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Vali Akkoyun Karaman FK'nin 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı

01.08.2022 12:19
Vali Akkoyun Karaman FK'nin 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Futbol Kulübü tarafından düzenlenen 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Futbol Kulübü tarafından düzenlenen 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı.

Program dolayısıyla Karaman Futbol Kulübü yönetimi, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarlarıyla bir araya gelen Akkoyun, burada yaptığı konuşmada Karaman Futbol Kulübü ailesiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kulübün, yönetimiyle, teknik ekibiyle, oyuncusuyla bu sene çok başarılı bir sezon geçireceğine inandığını ifade eden Akkoyun, "Buna yürekten inanıyoruz. Biliyorsunuz Karaman Futbol Kulübü arkasında taraftarını görünce daha da güçlenir, daha da başarılı olur. Sağlam bir ekip var. Sağlam bir kadro var. Aslan gibi futbolcularımız var. Hepsi inanmış, hepsi bu sene şampiyon olacağına yürekten inanıyor. Bu inançlarını da sahaya yansıtacaklar." dedi.

Kulübün, Karaman'ın gelişmesine, kalkınmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını da belirten Vali Akkoyun, şöyle devam etti:

"Karaman Futbol Kulübünün büyümesi, gelişmesi; şehrimizin gelişmesi, kalkınması ve tanıtımı demektir. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Biz, birbirimize ve Karaman'a bir söz verelim. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve inşallah Karaman'ı Süper Lig'e çıkaracağız. Karaman bunu hak ediyor. Karaman buna inanıyor. Kadro buna inanıyor. Bizler kalben yanınızdayız, maçlara da bizzat gelip destekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum."

Programın sonunda Vali Akkoyun'a, günün anısına 70 numaralı Karaman FK forması hediye edildi.

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Kaynak: AA

Karaman, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Akkoyun Karaman FK'nin 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Akkoyun Karaman FK'nin 2022 - 2023 Futbol Sezonu Açılış Programı'na katıldı - Son Dakika
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