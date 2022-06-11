Karaman'ın kalkınması ve gelişmesi için valilik olarak üniversiteyle yakın çalışma içinde olacaklarını belirten Akkoyun, Ak'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, KMÜ Rektörü Namık Ak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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