Vali Akkoyun muhtarlarla bir araya geldi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Valilik toplantı salonunda kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahallelerin mevcut durumu değerlendirildi.

Devletin en uç temsilcisi olarak kamu görevlerini özveriyle ifa eden muhtarların, mahallerdeki sorunların tespiti ve çözümünde çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Akkoyun, gayret ve fedakarlıklarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.