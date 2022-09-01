Karaman Valisi Akkoyun okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı devam eden okullar ile yaz döneminde bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği okullarda inceleme yaptı.

Akkoyun, ilk olarak Elmaşehir Mahallesi'nde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan 8 derslikli anaokulu binasıyla incelemelerde bulundu.

Ardından Akkoyun, Gevher Hatun Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli ortaokul binası ve yakın zamanda eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağı 12 derslikli Özel Eğitim Anaokulu ile yaz döneminde bakım onarım çalışmaları tamamlanan okullarda incelemelerini sürdürdü.

Akkoyun, incelemelerin ardından, yaz döneminde okulların bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilerek okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiğini belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların daha iyi bir ortamda eğitim almaları için azami gayret gösterdiklerini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"İnşallah yapımı devam eden okullarımızın inşaatı da en kısa sürede tamamlanacak ve evlatlarımız okullarımızın sınıflarını, bahçelerini dolduracaklar. Okullarımızın Karaman için hayırlı olmasını temenni ediyor, 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."